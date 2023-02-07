Фото: ТАСС/Kostiantyn Liberov/АР

Американские наемники на Украине участвуют в битвах не на той стороне. Таким мнением поделился ветеран Вооруженных сил США, писатель Ноктис Дрейвен в своем Twitter-аккаунте.

"Ненавижу, я ненавижу видеть, как умирают свои, но, черт возьми, они сражаются не за ту сторону... Я понимаю, что у России не было другого выбора, кроме как убрать их с поля, но, черт возьми, это отстой", – написал он.

Дрейвен также призвал соотечественников прекратить участвовать в новых бессмысленных войнах США.



До этого американский ветеран попросил бойцов ВСУ переходить на сторону России, чтобы избежать гибели.

Кроме того, Дрейвен отметил, что никто из предыдущих лидеров США не должен был вмешиваться в дела России и Украины, а решать внутренние проблемы в государстве.

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