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Бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер предостерег Киев о возможности утраты новых территорий Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

"[Призошла] необратимая потеря Украиной двадцати процентов территории, эта цифра может возрасти, если конфликт продолжится", – заявил военный в интервью YouTubе-каналу Rebirth of Communism.

По мнению Риттера, Киев не должен быть заинтересован в продолжении боевых действий, поскольку Украина уже сильно пострадала – повреждена инфраструктура, погибли от 200 до 300 тысяч солдат, а миллионы граждан стали беженцами.

Ранее обозреватель британской газеты Express Майкл Ноулз выразил мнение, что президент Украины Владимир Зеленский опасается поражения под Артемовском из-за усилившегося давления российский войск.

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