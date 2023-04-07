Польша не осознает всю опасность желания иметь ядерное вооружение – СМИ

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Власти Польши не осознают всю опасность расположения ядерного оружия на своей территории по программе Nuclear Sharing. Такое мнение высказала обозреватель издания Myśl Polska Сильвия Горлицкая.

"Для блага населения, которое одурманивают мечтами о победоносной войне против России при нечетких гарантиях НАТО и Вашингтона, Польше лучше было бы ограничиться одним противоракетным щитом и обойтись без ядерного вооружения" – написала она.

Журналистка считает, что желание Польши разместить на своей территории ядерное оружие вызвано планами России о размещении на территории Белоруссии такого вооружения. Она напоминает, что страны, которые были сателлитами СССР, принятые в НАТО в 90-е года, не могут быть участниками программы Nuclear Sharing.

Горлицкая пишет, что полякам стоит быть благодарным странам Запада за отказ размещать в стране ядерное оружие, так как его наличие может быть "очень рискованным" для страны.

Она также подчеркнула, что своей поддержкой Украины и "провокацией Москвы", польские власти могут попасть в список участников конфликта. Полякам, пишет Горлицкая, стоит пожелать, чтобы им не пришлось ощутить на себе последствия конфликта, за участие в котором "пришлось бы расплатиться собственной кровью".

Ранее обозреватель Эугениуш Зинкевич выразил мнение, что население Польши готовят к возможной войне с Россией, что напоминает действия польской пропаганды межвоенного периода XX века. Он также напомнил слова польского посла в Париже, который подтвердил возможность вступления Варшавы в войну с Россией.

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