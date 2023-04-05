Билл Клинтон выразил сожаление, что уговорил Украину отказаться от ядерного оружия

Фото: AP/TAСС/Julia Nikhinson

Бывший президент США Билл Клинтон заявил, что сожалеет о том, что он уговорил Украину отказаться от ядерного оружия в 1994 году. Об этом он сообщил в интервью ирландскому телеканалу RTE.

"Я чувствую личную ответственность, потому что я заставил их [украинцев] согласиться отказаться от ядерного оружия", – заявил он.

По его словам, Россия "не устроила бы эту выходку", если бы у Украины было ядерное оружие. Клинтон считает, что Киев боялся отказываться от ядерного оружия, так как это было единственной вещью, которая защищала страну от "экспансионистской России".

Он также назвал "очень ошибочным" решение Москвы о проведении спецоперации, и заявил, что США и Европа должны поддерживать Украину.

Ранее сообщалось, что в офисе украинского лидера Владимира Зеленского создали петицию, призывающую разорвать Будапештский меморандум и восстановить статус ядерного государства. До этого на том же сайте была опубликована петиция с призывом разместить на Украине ядерное оружие США.

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