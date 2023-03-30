Петиция с призывом разместить на Украине ядерное оружие появилась на сайте Зеленского

Фото: ТАСС/АР/Andrew Kravchenko

Петиция с призывом разместить на Украине ядерное оружие появилась на сайте украинского лидера Владимира Зеленского.

"Разместить ядерное оружие от США на территории Украины или сделать Украину государством с собственным ядерным вооружением", – отмечается в сообщении.

Однако в документе отсутствует обоснование инициативы.

Отмечается, что петицию подписали уже более ста граждан. Для того чтобы документ был рассмотрен президентом Украины, необходимо собрать 25 тысяч подписей за 92 дня.

Ранее российская делегация в ООН предупредила о рисках вооруженного столкновения ядерных держав. Дипломаты отметили, что Франция, США и Великобритания через поставки оружия Киеву, подготовку наемников и предоставление разведывательной информации создают для этого "все условия".

21 марта заместитель министра обороны Великобритании Аннабель Голди сообщила, что Лондон передаст Киеву боеприпасы, включающие в себя бронебойные снаряды, которые содержат обедненный уран. Также Украина получит боевые танки Challenger 2.



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