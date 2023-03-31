В офисе Зеленского появилась петиция о возвращении Украине статуса ядерного государства

Фото: Ukrainian Presidential Press Office via AP/ТАСС

В офисе украинского лидера Владимира Зеленского создали петицию, призывающую разорвать Будапештский меморандум и восстановить статус ядерного государства. Документ опубликован на сайте президента Украины.

"Украине не обязательно иметь ядерное оружие, но в связи с прямыми нарушениями договоренностей сторонами-подписантами Украина имеет право на восстановление ядерного статуса, получив статус ядерной державы. Украине не обязательно иметь ядерное оружие, но она имеет право им пользоваться", – сообщается в петиции.

Документ создали в четверг, 30 марта. Сейчас петиция набрала свыше 4 000 голосов из 25 тысяч необходимых.

Накануне на сайте Зеленского появилась петиция с призывом разместить на Украине ядерное оружие. Согласно документу, предлагается расположение на украинской территории американского вооружения. При этом в документе отсутствует обоснование инициативы.

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