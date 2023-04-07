В Кремле усомнились в возможности прийти к консенсусу по полному отказу от ядерного оружия

Фото: 123RF/bartusp

Официальный представитель Кремля выразил сомнения в возможности мира прийти к всеобщему согласию по полному отказу от ядерного оружия.

Так пресс-секретарь президента РФ прокомментировал слова белорусского лидера Александра Лукашенко о необходимости "собрать в одну кучу и уничтожить" все ядерное оружие мира.

"Это потребует единого консенсуса. И в то же время вряд ли это можно ожидать, вряд ли в мире имеется такой комплексный потенциал для выхода на такие общие договоренности", – отметил он.

По словам Пескова, ядерная доктрина России не нуждается в пересмотре после заявления Владимира Путина о планах по размещению российского тактического ядерного оружия в Белоруссии. Его слова передает "Газета.ру".

6 марта Владимир Путин сообщил, что Москва и Минск договорились о размещении тактического ядерного оружия на территории Белоруссии. По словам российского лидера, оно будет размещено без нарушения действующих международных соглашений.

В министерстве иностранных дел Белоруссии подтвердили, что размещение ядерных боезарядов в Белоруссии без передачи Минску контроля за ними не будет противоречить положениям Договора о нераспространении.



Москва и Минск продолжат работать над обеспечением безопасности двух стран – Путин

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!