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"Мой район. Обратная связь": завершилась реставрация фасада "дома с башенкой" в Москве

"Мой район. Обратная связь": завершилась реставрация фасада "дома с башенкой" в Москве

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В столичном районе Арбат завершилась реставрация фасада знаменитого "дома с башенкой". Этот дом строили на протяжении 12 лет – с 1939 по 1951 год. В 1958 году в цоколь здания был встроен вестибюль станции метро "Смоленская".

"Дом с башенкой" считается одной из самых известных и удачных работ Ивана Жолтовского, сегодня это памятник архитектуры.

Перед специалистами стояла трудная задача – привести в порядок облик исторического здания. Им удалось заделать трещины в фасаде, восстановить кирпичную кладку и сложный лепной декор. Затем стены дома покрыли свежей краской.

В данный момент в здании продолжается ремонт, реставраторы ведут работы по обновлению подъездов. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
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