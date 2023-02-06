"Мой район. Навигатор": реставраторы нашли росписи в музее имени Бахрушина

В столице проходит реставрация Театрального музея имени Бахрушина. Специалисты нашли уникальные, неизвестные ранее росписи во время реставрации – это оказалась голова Арлекина, растительный орнамент и надпись "Театр-школа". Художники обнаружили живопись, когда вскрыли красочный слой стены возле лестницы Сальвини в особняке Алексея Бахрушина.

Теперь специалистам предстоит отреставрировать все росписи и воссоздать фрагменты, которые были полностью утрачены. В итоге к 2024 году появится музейно-театральный квартал "Бахрушинский". Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".