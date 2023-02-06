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06 февраля, 21:20

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"Мой район. Навигатор": реставраторы нашли росписи в музее имени Бахрушина

"Мой район. Навигатор": реставраторы нашли росписи в музее имени Бахрушина

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В столице проходит реставрация Театрального музея имени Бахрушина. Специалисты нашли уникальные, неизвестные ранее росписи во время реставрации – это оказалась голова Арлекина, растительный орнамент и надпись "Театр-школа". Художники обнаружили живопись, когда вскрыли красочный слой стены возле лестницы Сальвини в особняке Алексея Бахрушина.

Теперь специалистам предстоит отреставрировать все росписи и воссоздать фрагменты, которые были полностью утрачены. В итоге к 2024 году появится музейно-театральный квартал "Бахрушинский". Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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