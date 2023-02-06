Новостройку по реновации ввели в эксплуатацию в Головинском районе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Новостройку по программе реновации ввели в эксплуатацию в Головинском районе Москвы. Об этом сообщил руководитель департамента строительства Рафик Загрутдинов.

"В районе Головинском на Онежской улице, владении 35, корпуса 6, ввели в эксплуатацию жилой дом для переселения по программе реновации", – добавил Загрутдинов.

Фасад односекционного дома оформлен бетонными декоративными элементами, которые имитируют клинкерную плитку. На них установлены металлические корзины для кондиционеров.

Всего в новостройке 161 квартира, из которых 23 – однокомнатных и трехкомнатных, 115 – двухкомнатных.

В вестибюле жилой части разместили колясочную, кладовую для уборочного инвентаря и зону почтовых ящиков. Вход в здание, а также пол вестибюля и лифтового холла выполнили в один уровень с поверхностью земли для удобства родителей с колясками и маломобильных людей.

На придомовой территории высадили деревья и кустарники, разбили газоны и цветники, установили детскую и спортивную площадки, оборудовали зону отдыха для взрослых.

Ранее сообщалось, что в 2023 году в Люблине построят новостройку по реновации цвета "какао с молоком". Дом будет состоять из пяти секций разной этажности. Всего в здании разместят 341 квартиру. Из них 3 оборудуют для маломобильных граждан, в них увеличат ширину коридоров и дверных проемов, а также установят специальную сантехнику.

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