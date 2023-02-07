Путин высоко оценил транспортные проекты Москвы

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин высоко оценил проекты по развитию столичной транспортной инфраструктуры, назвав их мощными. Такое заявление российский лидер сделал на встрече с Сергеем Собяниным.

"Мощное развитие Москвы, мощное", – сказал президент РФ, прослушав доклад о планах по завершению строительства Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена и развитию Московских центральных диаметров (МЦД).

В свою очередь, мэр Москвы на встрече с Путиным сообщил, что запуск БКЛ может состояться в ближайшее время. Он также высказал надежду на совместное открытие линии с российским лидером.

В конце 2022 года Собянин провел технический пуск БКЛ от "Каширской" до "Нижегородской". Движение электропоезда осуществлялось без пассажиров. Мероприятие было организовано с целью выявить недочеты в работе системы и устранить их.



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