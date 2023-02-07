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"Мой район. Навигатор": реконструкцию развязки с улицей Верхние Поля завершат в 2023 году

"Мой район. Навигатор": реконструкцию развязки с улицей Верхние Поля завершат в 2023 году

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Реконструкцию развязки МКАД с улицей Верхние Поля завершат в 2023 году. Дело в том, что "клеверные" развязки устарели – они плохо справляются с большим потоком транспорта, там постоянно образуются заторы.

На данный момент работы на развязке ведутся круглосуточно. Они стартовали весной 2021 года. В будущем эта развязка соединит между собой МКАД и Южную рокаду.

Южная рокада, в которую войдет эта развязка, станет дублером МКАД и ТТК. Кроме того, она обеспечит автомобилистам выход на федеральный дороги М9 "Балтия" и М5 "Урал".

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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