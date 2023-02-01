Надгробие Константина Станиславского отреставрируют на Новодевичьем кладбище

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве отреставрируют надгробие режиссера Константина Станиславского и его семьи на Новодевичьем кладбище. Это захоронение является объектом культурного наследия федерального значения, средства на комплексную реставрацию были выделены из городского бюджета. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Во время грядущих работ надгробию и другим объектам на участке, где похоронен великий театральный деятель, будет возвращен исторический облик", – сообщил глава столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Реставрационные работы будут проходить под контролем департамента, они запланированы на 2023–2024 годы. Специалистам предстоит расчистить поверхности стелы, цветников и надгробной плиты, нанести защитные составы, заделать швы, а также устранить все имеющиеся дефекты и укрепить памятник.

Во время работ также будут отреставрированы две мраморные скамьи, которые расположены на участке.

Ранее сообщалось, что специалисты отреставрировали дом купца Герасима Хлудова и богатого крестьянина из Владимирской губернии Филиппа Пантелеева. Работы начались еще в 2020 году, в обновленном доме планируют открыть гостиницу.

До этого была завершена реставрация фасадов доходного дома потомственной почетной гражданки Натальи Тюляевой на улице Забелина в Москве. Оставшиеся внутренние работы планируется завершить уже к лету 2023 года.

"Мой район. Обратная связь": завершилась реставрация фасадов дома на улице Забелина

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