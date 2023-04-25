10:21Транспорт
Уровень шума снизится на 30% после ремонта путей на участке Замоскворецкой линии метро
Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"
Уровень шума уменьшится на 30% после ремонтных работ на путях на участке Замоскворецкой линии метро. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.
По его словам, благодаря этому поездки станут более комфортными. Инфраструктура же станет современнее и надежнее. Все работы начались по поручению Сергея Собянина, подчеркнул Ликсутов.
Так, новые пути будут выложены на участке от "Царицына" до "Кантемировской". На данный момент на станциях "Коломенская", "Каширская", "Кантемировская" и "Царицыно" специалисты меняют шпалы на виброгасящие блоки. Благодаря этому поезда буду ездить тише.
В общей сложности специалисты смонтируют 4,3 тысячи блоков, а на участке от "Орехова" до "Технопарка" установят бесстыковой путь длиной 18,5 километра.
Ранее Ликсутов рассказал, что ремонт на участке Замоскворецкой линии Московского метрополитена подойдет к финалу в конце мая этого года. По словам вице-мэра, все мероприятия проходят по графику.
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