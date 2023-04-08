Станцию метро "Суворовская" могут построить в 2028 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Станцию "Суворовская" Кольцевой линии могут построить в 2028 году, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, которого цитирует РИА Новости.

Она расположится между станциями "Новослободская" и "Проспект Мира". По словам Бочкарева, сперва планировалось ввести станцию за 7–8 лет.

"О точных сроках пока говорить рано. Постараемся уложится в 5 лет, может даже и раньше", – сказал Бочкарев.

Он сообщил, что уже начались работы по подготовке строительства обходных тоннелей, по которым будет перезапущено движение. Суммарная длинна тоннелей будет составлять около пяти километров. Саму станцию возведут горновзрывным способом на глубине 40 километров. Как отметил Бочкарев, соединение с основной кольцевой линией будет безболезненным для пассажиров.

Летом 2019 года Сергей Собянин сообщил, что власти города приняли решение возобновить строительство станции "Суворовская". Она была запроектирована еще в 50-х годах прошлого века под названием "Площадь Коммуны". С нее запланирована пересадка на станцию Достоевская Люблинско-Дмитровской ветки подземки.

После того как "Суворовская" свяжет северный участок Люблинско-Дмитровской с Кольцевой линией метро, у пассажиров появятся дополнительные маршруты, а загруженность станции "Проспект Мира" уменьшится на 30%.

Новый пересадочный узел позволит улучшить транспортное обслуживание жителей районов Марьина Роща, Мещанский и Тверской. Согласно проекту, новую станцию метро с двумя вестибюлями и выходами к улицам Делегатской, Дурова и Олимпийскому проспекту планируется разместить вдоль Суворовской площади.

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