Новая станция "Суворовская" снизит загруженность центральных пересадочных узлов метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Москомархитектура утвердила проект планировки будущей станции "Суворовская" Кольцевой линии метро, рассказала председатель комитета Юлиана Княжевская.

По ее словам, станция расположится между "Новослободской" и "Проспектом Мира" и будет иметь пересадку на "Достоевскую" Люблинско-Дмитровской линии.

"После того как "Суворовская" свяжет северный участок Люблинско-Дмитровской с Кольцевой линией метро, у пассажиров появятся дополнительные маршруты, а загруженность станции "Проспект Мира" уменьшится на 30%", – приводятся слова Княжевской на портале мэра и правительства Москвы.

Уточняется, что пересадочный узел "Проспект Мира", около которого расположены такие знаковые объекты, как спорткомплекс "Олимпийский", театры "Уголок дедушки Дурова" и "Русская песня", перегружен, особенно в часы пик. Новый пересадочный узел позволит улучшить транспортное обслуживание жителей районов Марьина Роща, Мещанский и Тверской.

"Согласно проекту, новую станцию метро с двумя вестибюлями и выходами к улицам Делегатской, Дурова и Олимпийскому проспекту планируется разместить вдоль Суворовской площади", – рассказал заместитель директора Института генплана столицы Игорь Бахирев.

Ранее заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал о планах по установке первых траволаторов в Московском метрополитене.

По его словам, на пересечении Олимпийского проспекта с улицей Дурова рассматривается возможность возведения второго вестибюля "Суворовской", который будет соединен со станцией 350-метровым подземным переходом. Там и планируется установить траволаторы.



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