Расконсервация существующих выработок ведется на станции метро "Суворовская" – Бочкарев

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Специалисты проводят на станции "Суворовская" Кольцевой линии метро расконсервацию существующих выработок для возобновления строительства. Об этом рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"На сегодняшний день проведены дополнительные изыскания для корректировки проекта. К основным строительным работам планируется приступить до конца следующего года", – рассказал Бочкарев.

Как рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская, в настоящее время комитет разрабатывает проект планировки территории будущей станции.

"Ввод "Суворовской" позволит значительно улучшить транспортное обслуживание населения Мещанского района ЦАО, улучшить доступность крупных объектов общегородского значения, таких как театр "Уголок дедушки Дурова" и спортивный комплекс "Олимпийский", – сказала она.

Княжевская добавила, что предполагаемый пассажиропоток на станции "Суворовская" составит около 250 тысяч человек в сутки.

Станция появится между "Новослободской" и "Проспектом Мира". Также на этой станции можно будет сделать пересадку на "Достоевскую" Люблинско-Дмитровской линии метро.

По словам Бочкарева, в рамках строительства станции "Суворовская" предполагается введение второго вестибюля в дополнение к основному, запланированному на пересечении улиц Дурова и Делегатской. Второй вестибюль расположится на пересечении Олимпийского проспекта с улицей Дурова.

В Москве осуществляется масштабная программа развития транспортной инфраструктуры. По словам Бочкарева, программа включает в себя строительство метро, а также развитие улиц, дорог и железнодорожного транспорта.

