Второй вестибюль появится у будущей станции метро "Суворовская"

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

В рамках строительства станции "Суворовская" Кольцевой линии столичного метрополитена предполагается введение второго вестибюля в дополнение к основному, запланированному на пересечении улиц Дурова и Делегатской. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что второй вестибюль расположится на пересечении Олимпийского проспекта с улицей Дурова.

"Это даст возможность осуществить примыкание через подземный переход к реконструируемому в настоящее время спорткомплексу "Олимпийский" и повысит транспортную доступность прилегающей территории", – подчеркнул Бочкарев.

В свою очередь, гендиректор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов отметил, что платформенную часть станции свяжет со вторым вестибюлем подземный пешеходный переход протяженностью порядка 300 метров, где планируется применить горизонтальные траволаторы, чтобы повысить комфорт пассажиров.

"В настоящий момент ведутся подготовительные работы для обеспечения механизации стройплощадки на улице Дурова и ее подготовка к возобновлению строительно-монтажных работ", – добавил Кравцов.

Ранее Бочкарев рассказал, что специалисты начали подготовку к строительству станции "Суворовская". Станция появится между "Новослободской" и "Проспектом Мира". Также на этой станции можно будет сделать пересадку на "Достоевскую" Люблинско-Дмитровской линии метро.

Он отмечал, что строительство станции будет сложным, однако полностью останавливать движение на Кольцевой линии не планируется.

В Москве осуществляется масштабная программа развития транспортной инфраструктуры. По словам Бочкарева, программа включает в себя строительство метро, а также развитие улиц, дорог и железнодорожного транспорта.

