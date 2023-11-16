Собянин: российские банки начали использовать банкоматы московского производства

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Столичный индустриальный парк "Руднево" начал выпускать банкоматы собственной разработки. Первые устройства уже доставили в три банка-партнера, еще несколько организаций проводят тестирование, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По его словам, серийный выпуск отечественных банкоматов начался в индустриальном парке "Руднево" в мае текущего года. Аппараты на 80% состоят из российских компонентов, оснащенных собственным программным обеспечением. Через три года, в 2026 году, производитель хочет полностью перейти на отечественные детали, отметил мэр.

Градоначальник добавил, что банкоматы оборудовали сенсорным экраном, мультимедийной системой, защитой от мошенников и вандалов. Также с помощью биометрической камеры можно проводить банковские операции без карт.

В заключение Собянин сказал, что сейчас мощность завода – до 15 тысяч банкоматов в год, в будущем планируется создавать в два раза больше.

Ранее сообщалось, что московское предприятие "Промприбор-Р" начало производить платы для контрольно-измерительного оборудования. Так, предприятие выпустило уже 250 таких изделий. Они успешно прошли все проверки и технические испытания.

Планируется, что до конца текущего года они поступят в серийное производство.

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