Расписание движения поездов на D2 изменится с 25 ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Расписание движения поездов на втором Московском центральном диаметре (МЦД-2) изменится с 03:00 25 ноября до 03:00 27 ноября. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса.

В это время один из главных путей на станции Царицыно будет закрыт, это необходимо для модернизации путевой инфраструктуры. Поезда проследуют по оставшимся трем путям. Работы проведут в выходные, когда пассажиропоток наименьший.

Уточняется, что небольшую часть поездов на D2 отменят. В некоторых случаях интервал движения увеличат до 25 минут. Помимо этого, на Курском направлении часть поездов будет курсировать от/до станций Курская и Царицыно.

В ведомстве напомнили, что с расписанием городских и пригородных поездов можно свериться в приложениях "Московский транспорт", "Метро Москвы", в приложении и на сайте перевозчика. Поездки посоветовали планировать заранее.

Также расписание ряда пригородных поездов Казанского направления МЖД будет изменено с 17 ноября. Изменения связаны с ремонтно-путевыми мероприятиями на станциях Кривандино и на перегоне Кривандино – Черусти.

Ранее пассажиров предупредили, что движение поездов Ленинградского направления Октябрьской железной дороги (ОЖД) изменится до 28 ноября. Как уточняли в пресс-службе МТППК, это связано с работами по реконструкции железнодорожной инфраструктуры на участках Подсолнечная – Клин и Дорошиха – Лихославль.

Более 100 вариантов пересадок доступно пассажирам четырех МЦД