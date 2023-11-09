Расписание поездов Ленинградского направления ОЖД изменится с 12 по 28 ноября

Фото: depositphotos/VLADJ55

Движение поездов Ленинградского направления Октябрьской железной дороги (ОЖД) изменится с 12 по 28 ноября. Об этом сообщила пресс-служба Московско-Тверской пригородной пассажирской компании (МТППК).

Там указали, что изменения связаны с проведением работ по модернизации железнодорожной инфраструктуры на участках Подсолнечная – Клин и Дорошиха – Лихославль.

Так, поезда на участках Москва – Тверь, Москва – Конаково и Лихославль – Тверь будут ходить по скорректированному расписанию, часть электричек отменят. Также будут увеличены интервалы движения, некоторые электрички не будут останавливаться на станциях, расположенных на участке от Клина до Подсолнечной.

Ранее сообщалось, что расписание поездов на втором маршруте Московских центральных диаметров (МЦД-2) изменится с 10 по 12 ноября.

Изменения в движении нужны для переустройства контактной сети на участке Щербинка – Подольск. Для проведения работ на участке закроют путь из Москвы. Работы будут проводиться ночью, когда отмечается наименьший пассажиропоток.

График движения поездов МЦД-2 изменится 10–12 ноября