"Киноулица": Александр Панкратов-Черный

В формате "уличных посиделок" ведущий программы Валентин Смирнитский вспоминает с актером Александром Панкратовым-Черным музыкальную комедию "Мы из джаза" и те улицы Москвы, на которых снимался этот фильм: Рижский вокзал, Яузский бульвар, Царицыно музей-заповедник, Московский педагогический государственный университет, Дом архитектора, Фалеевский переулок.

Помогает им в этом известный москвовед Михаил Жебрак. Он объяснит, почему именно эти улицы выбрал режиссер, чем интересны и знамениты эти места и как они изменились на данный момент.

Подробнее – в программе "Киноулица".