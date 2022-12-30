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30 декабря, 10:40

Культура

"Программа наших передач": "Голубой огонек"

"Программа наших передач": "Голубой огонек"

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"По субботам в 23:00 телевидение приглашало зрителей на "Голубой огонек". Поэтому в 1960-е у граждан СССР появилась привычка встречать начало единственного выходного, бодрствуя. В телекафе говорили о квантовой физике, Антарктиде, Братской ГЭС, там пели, танцевали и декламировали стихи.

Настоящим же счастьем были праздничные "Голубые огоньки". Приглашение на такую шоу-программу – знак признания, везение. Об этом – в "Программе наших передач".

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