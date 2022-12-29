Умер композитор Эдуард Артемьев

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Советский и российский композитор Эдуард Артемьев умер в возрасте 85 лет. Об этом ТАСС сообщил его сын.

Ранее СМИ писали, что в начале декабря народного артиста госпитализировали с коронавирусом в состоянии средней тяжести.

Эдуард Артемьев родился в 1937 году в Новосибирске. Он закончил Московское хоровое училище и Московскую консерваторию по классу композиции Шапорина.

Широкую известность Артемьеву принесла работа в кино. Он создал музыку к более чем 150 художественным фильмам. В их числе – "Солярис", "Зеркало" и "Сталкер" Андрея Тарковского, "Утомленные солнцем" и "Сибирский цирюльник" Никиты Михалкова, а также "Ближний круг" Андрея Кончаловского.

Композитор являлся народным артистом России, четырехкратным лауреатом Государственной премии РФ и лауреатом Государственной премии РСФСР.

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