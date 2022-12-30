Фото: кадр из фильма "Серый человек"; режиссер – Энтони Руссо, Джо Руссо; производство – Netflix, Roth Films, Roth/Kirschenbaum Films

Netflix подтвердил создание сиквела "Серый человек" с Гослингом и Эвансом, сообщает Just Jared.

Братья Джо и Энтони Руссо останутся авторами сиквела. В актерский состав вернется Райан Гослинг, однако участие Криса Эванса пока под вопросом.

Братья Руссо заявили, что они всегда хотели, чтобы киновселенная "Серого человека" стала шире.

"Мы очень рады, что Netflix анонсировал продолжение франшизы с Райаном в главной роли", – заявили Руссо.

Ранее стали известны самые популярные проекты Netflix в 2022 году. Лидером оказался "Серый человек" братьев Руссо, в котором главные роли исполнили Райан Гослинг и Крис Эванс.

За три недели с момента премьеры "Серый человек" собрал 253,87 миллиона часов просмотров.

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