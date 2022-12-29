Названы самые популярные сериалы 2022 года

кадр из фильма "Дом Дракона"; режиссер – Клер Килнер, Мигель Сапочник, Грег Яйтанс; производство – Good Banana, Home Box Office (HBO)

Онлайн-кинотеатр "Амедиатека" назвал самые популярные сериалы 2022 года. Об этом сообщает "Бюллетень кинопрокатчика".

Так, лидером среди сериалов стала картина "Дом Дракона". Популярными у пользователей стали и "Эйфория", "И просто так", "Игра престолов", "Секс в большом городе", "Миллиарды", "Убивая Еву", "Мир Дикого Запада", "Позолоченный век" и "Белый лотос".

При этом, по мнению "Амедиатеки", топ-10 выглядит следующим образом: "Дом дракона", "Позолоченный век", "Эйфория", "Белый лотос", "Миротворец", "Дикая река", "Лестница", "Жена путешественника во времени", "Дом, который построили Драконы" и "Турист".

Ранее председатель Совета директоров "Союзмультфильма" Юлиана Слащева заявила, что студия выпустит альтернативу "Гарри Поттеру", "Властелину колец", "Марвелу" и "Суперменам".

По ее словам, в разработке "Союзмультфильма" находится несколько анимационных полных метров, которые будут создавать новых героев на основе книг.



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