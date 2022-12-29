Комедия "Невероятные приключения итальянцев в России" вышла в повторный прокат

Фото: кадр из фильма "Невероятные приключения итальянцев в России"; режиссер – Эльдар Рязанов; производство – "Мосфильм"

Комедия "Невероятные приключения итальянцев в России", которую зритель увидел на экранах еще в 1973 году, вновь вышла в прокат. Однако звук и изображения были отреставрированы. Об этом сообщается на официальном сайте "Мосфильма".

"29 декабря дистрибьюторская компания "ПилотКино" при поддержке ФГУП Киноконцерна "Мосфильм" выпускает в повторный прокат легендарную комедию Эльдара Рязанова "Невероятные приключения итальянцев в России", – отмечается в материале.

В этом году фильм прошел покадровую цифровую реставрацию. Вновь посмотреть комедию можно до 18 января.

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