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01 декабря, 18:35

Культура

"Киноулица": Наталья Гвоздикова

"Киноулица": Наталья Гвоздикова

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В формате "уличных посиделок" ведущий программы Валентин Смирнитский вспоминает с актрисой Натальей Гвоздиковой любимый фильм "Большая перемена" и те улицы Москвы, на которых снимался этот фильм: Малая Пироговская, Пушкинская набережная, ВДНХ, Славянский бульвар.

Помогает им в этом известный москвовед Михаил Жебрак. Он объяснит, почему именно эти улицы выбрал режиссер, чем интересны и знамениты эти места, и как они изменились.

Подробнее – в программе "Киноулица".

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