"Киноулица": Наталья Гвоздикова

В формате "уличных посиделок" ведущий программы Валентин Смирнитский вспоминает с актрисой Натальей Гвоздиковой любимый фильм "Большая перемена" и те улицы Москвы, на которых снимался этот фильм: Малая Пироговская, Пушкинская набережная, ВДНХ, Славянский бульвар.

Помогает им в этом известный москвовед Михаил Жебрак. Он объяснит, почему именно эти улицы выбрал режиссер, чем интересны и знамениты эти места, и как они изменились.

Подробнее – в программе "Киноулица".