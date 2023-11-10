"Программа наших передач": "Международная панорама"

Популярный светский тележурнал зарубежных событий – несомненное достижение главной редакции информации Центрального телевидения СССР. Передача со слоганом "События недели: хроника, факты, комментарии!" была в эфире с 1969 по 2012 год, в советское время – каждое воскресенье.

После распада СССР программа выходила до 1995 года под названием "Панорама". Выпускалась в виде тележурнала, имевшего несколько рубрик, освещала основные политические и экономические события недели, рассказывала о борьбе трудящихся разных стран за свои права, уделяла внимание международным национально-освободительным движениям, борьбе с безработицей и расизмом, проблемам международной безопасности, культурным событиям.

Об этом – в "Программе наших передач".