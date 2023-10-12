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12 октября, 17:50

Культура

"Программа наших передач": "Мелодии и ритмы зарубежной эстрады"

"Программа наших передач": "Мелодии и ритмы зарубежной эстрады"

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Музыкальная телевизионная программа главной редакции музыкальных программ ЦТ СССР, выпускавшаяся с марта 1976 года по октябрь 1984 года, была посвящена эстрадной зарубежной музыке. Ее ведущим был диктор ЦТ Борис Вассин.

В разные годы программа выходила от 5 до 12 раз в течение года без какой-либо периодичности, длилась около часа. В соответствии с идеологией советского государства, состояла из выступлений исполнителей социалистических и капиталистических стран. По согласованию с художественным советом, в программу включались выступления исполнителей высокого музыкального, сценического и артистического мастерства – Джо Дассена, Кати Ковач, Мирей Матье, Далиды, Демиса Руссоса и другие.

Впервые в СССР здесь были показаны выступления Клиффа Ричарда, Аманды Лир, Далиды, Сюзи Кватро, Джо Дассена, Хулио Иглесиаса, Рафаэллы Карра, Тото Кутуньо, Сальваторе Адамо, Адриано Челентано, братьев Гибсон, групп ABBA и "Бони М", "Чили", "Ирапшн", "Бель Эпок", "Смоуки", "Баккара", "Пуссикэт". Сложилась практика освещения советских и зарубежных фестивалей и песенных конкурсов.

Для советских телезрителей программа была уникальной возможностью увидеть тенденции мировой популярной музыки, моды. Об этом – в "Программе наших передач".

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