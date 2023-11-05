"Авито" начал блокировать объявления о продаже мест в очереди за билетами на "Щелкунчика"

Сервис "Авито" начал блокировать объявления, в которых продают места в очереди за билетами на балет "Щелкунчик".

В заявках предлагают купить браслет, который гарантирует место. Цены варьируются от 15 до 50 тысяч рублей за штуку. За такую сумму очередь в кассу отстоят вместо покупателя.

В "Авито" подчеркнули, что все подобные объявления удаляются, а если авторы пытаются обойти правила, их аккаунты заблокируют.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.