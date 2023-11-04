04 ноября, 09:41Культура
На Арбате открылась фотовыставка "Знаковые места Москвы: прошлое, настоящее и будущее"
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Фотовыставка "Знаковые места Москвы: прошлое, настоящее и будущее", приуроченная к акции "Ночь искусств", открылась напротив дома 17 на улице Арбат, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
Организаторами выставки выступили департамент культуры столицы, а также Московская дирекция массовых мероприятий и Музей Москвы. В рамках выставки москвичи познакомятся с памятниками архитектуры и зданиями, являющимися символами столицы.
В рамках экспозиции гости выставки увидят высотки на Котельнической набережной, здания МГУ, Останкинской и Шуховской башен, Московского зоопарка, Московского планетария и Большого московского цирка на проспекте Вернадского в трех видах: на архивных снимках, в будущем и на современных картах.
На mos.ru добавили, что искусственный интеллект позволит москвичам увидеть то, как здания могли бы выглядеть в будущем. Эксперты откорректировали работу нейросети. Специалисты выбрали много фотографий зданий, а также сделали текстовые описания.
Каждый памятник архитектуры получил несколько десятков вариантов изображений, лучшие из которых попали в экспозицию. Выставка доступна для посещения до 30 ноября.
Ранее сообщалось, что Государственная Третьяковская галерея будет работать бесплатно 4 ноября в рамках всероссийской акции "Ночь искусств". В рамках акции галерея организует специальные мероприятия. Посещение доступно по бесплатным билетам.
Всероссийская акция "Ночь искусств" пройдет 4 ноября
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