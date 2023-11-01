Фотовыставка к 250-летию МГАХ открылась на Арбате в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/пресс-служба департамента культуры города Москвы

Фотовыставка "Так рождаются звезды балета", посвященная 250-летию Московской государственной академии хореографии (МГАХ), открылась на Арбате в Москве. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Выставку подготовили столичный департамент культуры, Московская дирекция массовых мероприятий и МГАХ. Увидеть ее можно по адресу улица Арбат, дом 28, до 30 ноября.

На выставке сделали два тематических блока. Один из них повествует об истории создания и становления московской школы балета, ее учителях. Среди них – Фелицате Виржиния Гюллень-Сор, Василий Тихомиров, Николай Тарасов, Елизавета Гердт, Софья Головкина, Леонид Лавровский, Петр Пестов и другие. Также в данном разделе рассказывается о воспитанниках этих преподавателей. В другом блоке собраны фотографии нынешней жизни академии.

Гости экспозиции увидят фотографии ректора академии, народной артистки РФ Марины Леоновой, а также портреты ее выпускниц – Натальи Осиповой, Ксении Рыжковой, Эльвиры Ибраимовой и Евы Сергеенковой. Кроме того, там представлены кадры хореографа Юрия Григоровича, педагогов Валерия Анисимова, Татьяны Гальцевой, Инги Ворониной, Людмилы Коленченко, Елены Ватули, Елены Бобровой и других с их учениками, многие из которых удостоены высоких наград на международных балетных конкурсах.

Ранее сообщалось, что 4 ноября в столице пройдет акция "Ночь искусств". В программе будет свыше 170 мероприятий.

Так, Музей Москвы вместе с Музеем транспорта подготовил спецпрограмму в рамках выставки "Куплю гараж". На Зубовском бульваре гости услышат тексты Василия Аксенова, Сергея Довлатова и Татьяны Толстой в исполнении актеров театра "Практика". Также москвичей ждет лекция о музыканте, поэте, участнике группы "Гражданская оборона" Егоре Летове.

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