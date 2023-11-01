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Новости

01 ноября, 08:00

Культура

Всероссийская акция "Ночь искусств" пройдет 4 ноября

Всероссийская акция "Ночь искусств" пройдет 4 ноября

Множество экскурсий проведут на международной выставке "Россия"

Множество экскурсий проведут на международной выставке "Россия"

"Сити": топ-5 столичных выставок в ноябре

Всероссийская акция "Ночь искусств" пройдет 4 ноября

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Москва готовится к Ночи Искусств

В субботу, 4 ноября, в столице пройдет акция "Ночь искусств". В программе будет больше 170 мероприятий.

Например, Музей Москвы совместно с Музеем транспорта подготовил специальную программу в рамках выставки "Куплю гараж". На Зубовском бульваре посетители услышат тексты Василия Аксенова, Сергея Довлатова и Татьяны Толстой в исполнении актеров театра "Практика". Также москвичей ждет лекция о рок-поэте Егоре Летове.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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