Москва онлайн покажет открытие Московской недели интерьера и дизайна

Фото: Москва 24/Никита Симонов

28 октября зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть открытие III Московской недели интерьера и дизайна в "Манеже". Корреспондент Лариса Соколова посетит мероприятие, пообщается с организаторами и участниками.

Тема выставки – "Доступный ремонт и качественная обстановка". В мероприятии примут участие свыше 650 брендов из России, государств Ближнего Востока, а также Индии и Китая.

Дизайнеры, архитекторы и девелоперы примут участие в деловой программе выставки, а также проведут мастер-классы и лекции для посетителей.

Смотрите прямую трансляцию 28 октября в 12:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.