Мастер-классы по информационной безопасности проведут для московских студентов

Фото: пресс-служба Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Серия мастер-классов по информационной безопасности проведут для столичных студентов в рамках проекта "КиберМосква". Об этом сообщает портал мэра и правительства города со ссылкой на главу проектного офиса "Молодежь Москвы" Маргариту Савинкину.

"Молодое поколение является одним из самых активных пользователей интернета, поэтому мы считаем важным объяснить молодежи, как важно создать для себя комфортную цифровую среду", – отметила Савинкина.

В ходе занятий ведущие специалисты проекта "КиберМосква" расскажут, как злоумышленники получают доступ к личным данным пользователей, и объяснят, как от этого защититься. Также слушатели получат советы по фактчекингу и поведению в интернете, узнают об особенностях работы в сфере IT.

Занятия состоятся на базе вузов, колледжей и техникумов города. С подробным расписанием мероприятий можно ознакомиться на сайте "Молодежь Москвы".

Ранее в Москве на базе ресурсного центра "Мосволонтер" открылся центр привлечения и подготовки волонтеров "Всемирного фестиваля молодежи – 2024", который состоится на федеральной территории "Сириус" с 1 по 7 марта 2024 года.

