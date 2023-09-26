Курс по развитию навыков общения пройдет на базе "Технограда"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Инновационно-образовательный комплекс "Техноград" на ВДНХ с 26 сентября по 5 октября проведет бесплатный онлайн-курс по развитию навыков коммуникации. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Курс состоит из четырех занятий, которые состоятся 26 и 28 сентября, 3 и 5 октября в 19:30. Они будут посвящены способом манипуляций, роли эмоций в общении, методам выявления манипуляций и способам им противостоять.

В частности, участники вебинаров научатся выстраивать эффективный диалог, предсказывать поведение собеседника и вызывать у него симпатию.

Программа курса рассчитана на широкий круг слушателей, но особенно будет полезна руководителям и предпринимателям. Занятия будет вести когнитивно-поведенческий психолог и профайлер Людмила Саулина.

Чтобы стать слушателем курса, необходимо предварительно зарегистрироваться на странице проекта.

Ранее сообщалось, что с 25 сентября по 17 ноября в столице пройдет акселератор "Безграничная молодежь" для молодых москвичей с ограниченными возможностями здоровья. В ходе него участники смогут создать бизнес-проекту и получить экспертную оценку.

