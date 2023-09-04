Обучение первой группы сиделок завершилось в московском симуляционном центре

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Первый выпускной слушателей программы профессионального обучения для помощников по уходу прошел в симуляционном центре на базе Научно-практического геронтопсихиатрического центра. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Продолжительность курса – 144 часа, его закончили 10 специалистов геронтологического центра "Тропарево" филиала социального дома "Обручевский", поделилась заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Оксана Шалыгина.

По ее данным, 90 человек прошли в симуляционном центре повышение квалификации "Базовые навыки помощника по уходу", более 70 сотрудников стационарных социальных учреждений обучены на тренинге "Оказание первой помощи". Также 13 горожан прошли 16-часовой тренинг "Основы ухода за ослабленным родственником".

Отмечается, что самый длительный курс подготовки квалифицированных помощников по уходу, а именно программу обучения сиделок, создавали специально для сотрудников городских домов-интернатов. На данный момент его проходят 120 человек.

"Уже более тысячи помощников по уходу в нашей системе прошли специальное обучение, а это значит, что качество жизни в социальных домах и геронтологических центрах будет только повышаться", – подчеркнула Шалыгина.

На портале уточнили, что программу профессиональной подготовки квалифицированных кадров по уходу разработал центр компетенций сотрудников стационарных социальных учреждений. Курс апробирован, есть образовательная лицензия. Более тысячи человек прошли обучение на базе 11 симуляционных классов, теперь занятия начались в симуляционном центре.

Добавляется, что программа модульная. В нее включены курсы по перемещению, помощи при приеме пищи, профилактике осложнений и профессионального выгорания, гигиене и оказанию первой помощи. После сиделки проходят практику.

На занятиях они играют роль и персонала, и жителей, что повышает вовлеченность в процесс. Подобное распределение ролей дает возможность почувствовать, что испытывает человек, за которым ухаживают. В процессе обучения проигрываются различные сценарии, в которых оказываются сиделка и ее подопечный, ситуации из практики.

Профессиональные свидетельства выпускникам выдали в торжественной обстановке. Шалыгина поздравила их, пожелала успеха, энтузиазма и сил в дальнейшей работе. Также руководитель симуляционного центра Елена Воронова и директор социального дома "Обручевский" Андрей Бесштанько выступили с поздравлениями и напутствиями. Были вручены цветы и подарки на память, заключили на сайте.

Ранее сообщалось, что более 60 тысяч человек повысили квалификацию работников социальной сферы в Институте дополнительного профессионального образования Москвы. В настоящее время в институте доступны больше 70 образовательных программ.

Также столичная служба онкопсихологов начала осуществлять работу в семи центрах амбулаторной онкологической помощи. Москвичи также могут записаться на телемедицинскую консультацию к специалисту и присоединиться к группе поддержки.

Собянин открыл Симуляционный центр обучения навыкам профессионального ухода в столице