Больше половины родителей в РФ уверены в пользе допобразования для их детей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Большинство российских родителей уверено в пользе дополнительного образования для их детей. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на результаты исследования онлайн-школы Rebotica.

Так, 65,8% респондентов ответили утвердительно на вопрос о том, является ли допобразование важным фундаментом для самореализации детей. В частности, многие указывали на то, что дополнительные занятия помогают детям развиваться разносторонне.

Между тем больше 80% родителей считают, что занятия вне школы стали основным способом комфортной социализации детей.

На вопрос о том, есть ли в школе занятия, которые даются ребенку трудно, утвердительно ответили 62,4% респондентов. Многие оценивают уровень стресса в школах как средний или выше среднего, тогда как атмосферу на курсах вне школы считают комфортной.

По словам почти 70% родителей, из дети охотнее выполняют задания из учреждений дополнительного образования, а не школы. Чуть больше трети опрошенных связывают это с тем, что в школах допобразования каждому ребенку уделяют больше внимания.

"Школьная среда крайне важна для ребенка. К сожалению, она не всегда бывает дружелюбна. <...> Сегодня мы наблюдаем тренд компенсации этого стресса в организациях дополнительного образования", – оценила результаты опроса психолог школы Rebotica Ирина Красинская.

Ранее детский психолог Наталья Наумова назвала оптимальное количество кружков для школьника. В первом классе она рекомендовала обойтись без дополнительных занятий, а со второго по четвертый классы следует записывать ребенка не более чем на две–три секции.

