В Москве откроется центр подготовки волонтеров Всемирного фестиваля молодежи–2024

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Во вторник, 26 сентября, в Москве откроется центр привлечения и подготовки волонтеров Всемирного фестиваля молодежи – 2024 (ВФМ), сообщает "Мосволонтер", на базе которого будет работать новый пункт.

Сам фестиваль пройдет на федеральной территории "Сириус" с 1 по 7 марта 2024 года. В нем примут участие 20 тысяч молодых российских и иностранных лидеров.

Для помощи на масштабном мероприятии планируется участие пяти тысяч волонтеров, рекрутинг и обучение которых будут проходить на базе 27 сертифицированных центров в 20 субъектах России.

После запуска центра приглашенные гости попробуют себя в роли кандидата в волонтеры ВФМ-2024. Они первыми будут проходить интервью у волонтеров-рекрутеров Москвы. Все желающие смогут оставить добрые пожелания в адрес волонтеров будущего фестиваля на специальном арт-объекте.

Ранее сообщалось, что в Москве пройдет серия бесплатных мероприятий для молодых москвичей. В нее войдут образовательные и творческие мастер-классы, в том числе занятия по актерскому мастерству, лекции и встречи книжного клуба.

В рамках серии бесплатных мероприятий молодых москвичей научат правильно снимать видеоролики на телефон. Помимо этого, по вечерам в рамках проекта будут проходить кинопоказы. После просмотра можно будет обсудить картины.