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Новости

23 сентября, 19:30

Город

Молодых людей с ограничениями по здоровью научат предпринимательству

Молодых людей с ограничениями по здоровью научат предпринимательству

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Молодых людей с ограничениями по здоровью приглашают принять участие в Акселераторе проектов молодежи "Безграничная молодежь" по обучению предпринимательству и социальному проектированию.

Участникам в возрасте от 15 до 17 лет предлагают определить интересующую их сферу развития, обучиться основам предпринимательства и при поддержке наставника разработать свой проект. Для этого необходимо зарегистрироваться на платформе проекта до 25 сентября.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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