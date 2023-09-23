Молодых людей с ограничениями по здоровью научат предпринимательству

Молодых людей с ограничениями по здоровью приглашают принять участие в Акселераторе проектов молодежи "Безграничная молодежь" по обучению предпринимательству и социальному проектированию.

Участникам в возрасте от 15 до 17 лет предлагают определить интересующую их сферу развития, обучиться основам предпринимательства и при поддержке наставника разработать свой проект. Для этого необходимо зарегистрироваться на платформе проекта до 25 сентября.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.