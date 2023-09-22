Москва онлайн покажет байкерский заезд в честь закрытия мотосезона

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

23 сентября зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть закрытие мотосезона.

Любители байков и представители мотоклубов проедут колонной от проспекта Академика Сахарова по Садовому кольцу.

Для участников фестиваля организаторы подготовили насыщенную программу, в которую войдут развлекательные и спортивные мероприятия, выступления каскадеров и популярных артистов.

Смотрите прямую трансляцию 23 сентября в 14:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.