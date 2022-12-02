Детям с нарушениями слуха из Донецка и Луганска организовали экскурсию по столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Воспитанникам Донецкой специальной школы-интерната № 19 и Луганской специальной (коррекционной) школы-интерната показали достопримечательности Москвы. Ребятам организовали трехдневную экскурсию по городу, которую провела общероссийская общественная организация инвалидов "Всероссийское общество глухих", говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Сначала дети с нарушениями слуха погуляли по Красной площади и парку "Зарядье", а затем отправились в Театр мимики и жеста. После этого ребята побывали в Московском цирке Никулина на Цветном бульваре и "Москвариуме".

В конце поездки сотрудники столичного департамента труда и социальной защиты населения вручили ребятам сладости и ежедневники с встроенной беспроводной зарядкой.

Начальник отдела реализации программ управления по социальной интеграции лиц с ограничениями жизнедеятельности департамента труда и соцзащиты Наталья Протасова выразила надежду, что опыт Москвы будет полезен коллегам из Донбасса, в том числе по созданию комфортных условий для людей с нарушениями слуха.

"Уверена, что в будущем каждый из наших юных гостей сможет выбрать для себя дело по душе и преуспеть в нем, главное – верить в себя и идти к своим целям", – отметила она.

В материале говорится, что ребята приехали в Москву для участия в региональном туре V фестиваля детского творчества "Утренняя звезда".

Ранее сообщалось, что столица направит в школы и колледжи Донецка и Луганска более миллиона учебных материалов и пособий. Таким образом власти планируют обеспечить юных жителей новых субъектов РФ необходимыми пособиями для учебы.

В регионах России для ребят уже собрали 5 тысяч книг.

Кроме того, в ДНР и ЛНР на постоянной основе посменно работают свыше 200 медиков из Москвы. В состав мультидисциплинарных бригад входят хирурги, анестезиологи-реаниматологи, травматологи-ортопеды и другие врачи.



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