Собянин рассказал о самых интересных культурных событиях минувшего лета в Москве

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Летом в Москве прошли тысячи культурных мероприятий. О них рассказал мэр Москвы Сергей Собянин на своем официальном сайте.

Минувшее лето в Москве было насыщено культурными событиями. Они проходили в городских парках, общественных пространствах, на территориях исторических усадеб и концертных площадках.

Как сообщил мэр Москвы, в летом столичные учреждения культуры провели тысячи познавательных и развлекательных мероприятий.

“Музеи и выставочные залы открыли свыше 100 новых выставок, которые посетили 822 тысячи человек. Горожан и туристов знакомили с культурными традициями России и ее историческими связями с другими странами, произведениями классического и современного искусства, достижениями российских ученых”, – рассказал Собянин.

В июне в Большом дворце музея-заповедника "Царицыно" открылась выставка “Невероятная Индия. Взгляд из России”. Для выставки собрали более 400 уникальных экспонатов, связанных с Индией. Культурно-познавательная программа “Культлето” проходила в Москве с июня по август. Более 200 библиотек и культурных центров организовывали лекции, творческие кружки и спортивные секции.

“Минувшим летом многие горожане и гости Москвы проводили свободное время на ВДНХ, в парке “Зарядье” и его концертном зале. Насыщенная культурная программа под названием “Город. Лето. ВДНХ” не давала скучать гостям главной выставки страны. За теплый сезон здесь провели около 20 фестивалей и более 100 мероприятий для детей. Самое большое количество посетителей побывало на ВДНХ в День России. Отметить праздник пришли около 400 тысяч человек”, – рассказал мэр Москвы.

На ВДНХ москвичи классической музыкой, джазом, хип-попом и электроникой. Главная музыкальная сцена в этом году размещалась на смотровой площадке павильона “Рабочий и колхозница”. Здесь проходили концерты в рамках проекта “Музыка на крыше”.

Парк “Зарядье” летом превратился в территорию театра, кино и музыки. За лето там прошло 87 мероприятий, участниками которых стали 1,7 миллиона человек. 10 и 11 июня состоялся первый театральный фестиваль в «Зарядье», приуроченный к 200-летию со дня рождения Александра Островского и 85-летию со дня рождения Владимира Высоцкого. Кроме того, в “Зарядье” можно было посмотреть любимые фильмы в рамках Киномарафона “Они сражались за Родину”.

Одним из самых зрелищных мероприятий лета стал фестиваль искусств “Горький в Парке Горького”. Он состоялся в столице во второй раз и был приурочен сразу к двум памятным датам: 155-летию со дня рождения Максима Горького и 95-летию Центрального парка культуры и отдыха, названного в честь писателя.

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