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23 сентября, 09:15

Транспорт

Москвичам рассказали о перекрытиях на дорогах столицы

Москвичам рассказали о перекрытиях на дорогах столицы

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23 сентября в центре столицы ограничат движение из-за "Московского мотофестиваля". Уже недоступен проезд по улице Маши Порываевой и проспекту Академика Сахарова. С 13:50 будет закрыта внешняя сторона Садового кольца.

Одну полосу движения перекрыли на улице Шаболовка. Это связано с ремонтом трамвайных путей, который продолжится до 4 ноября.

Подробнее об этих и других ограничения движения – в эфире телеканала Москва 24.

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