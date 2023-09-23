Москвичам рассказали о перекрытиях на дорогах столицы

23 сентября в центре столицы ограничат движение из-за "Московского мотофестиваля". Уже недоступен проезд по улице Маши Порываевой и проспекту Академика Сахарова. С 13:50 будет закрыта внешняя сторона Садового кольца.

Одну полосу движения перекрыли на улице Шаболовка. Это связано с ремонтом трамвайных путей, который продолжится до 4 ноября.

Подробнее об этих и других ограничения движения – в эфире телеканала Москва 24.

