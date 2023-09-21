Москвичи в этом сезоне стали вдвое чаще ездить на арендованных самокатах

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Москвичи и гости столицы в текущем сезоне совершили вдвое больше поездок на арендованных электросамокатах, чем год назад. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

"Более 50 миллионов поездок <...> совершили жители и гости Москвы в этом сезоне. Это почти в два раза больше, чем за весь сезон в прошлом году", – говорится в сообщении.

В ведомстве также рассказали, что в большинстве случаев – в 85% – жители столицы арендуют средства индивидуальной мобильности, чтобы добраться до офиса, дома, парка, метро или остановки общественного транспорта.

Ранее в Дептрансе заявили, что Москва продолжит развивать сервисы кикшеринга, уделяя большое внимание их безопасности. В этом контексте в ведомстве напомнили, что в городе уже действуют медленные зоны для электросамокатов, а также штрафы за их неправильную парковку.



Самокатчиков в Москве начали останавливать патрульные