Синоптик рассказала, когда в Москве закончится бабье лето

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Бабье лето в столице закончится в начале последней недели сентября. Об этом в своем телеграм-канале заявила специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Однако, как отметила синоптик, умеренное тепло будет еще ощущаться в Москве после завершения бабьего лета.

При этом, по словам Поздняковой, если в выходные дни аномалия среднесуточной температуры воздуха будет выше нормы на 7–8 градусов, тогда к концу сентября она будет сохраняться на уровне 2–3 градусов выше нормы.

"И осадков в этот период не ожидается", – добавила специалист.

Ранее глава прогностического центра "Метео" Александр Шувалов предупредил о сильных порывах ветра, которые ожидаются в столице с пятницы, 22 сентября, по воскресенье, 24 сентября.

Как отметил синоптик, погода установится солнечная. По его словам, воздух в Москве днем прогреется до 26 градусов, а ночные температуры будут на уровне 17–18 градусов.

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