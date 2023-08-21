Движение по участку на востоке Москвы ограничат с 24 августа до 24 декабря

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение по участку в районе улицы Рубцовско-Дворцовой ограничат с 24 августа до 24 декабря 2023 года, сообщили в департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Это связано со строительными мероприятиями.

"С 24 августа до 12 октября участок местного проезда в районе дома 10, строения 15, по улице Рубцовско-Дворцовой будет закрыт для движения. Также с 26 сентября до 24 декабря на двух участках улицы Рубцовско-Дворцовой будут недоступны одна-две полосы", – говорится в сообщении.

В Дептрансе уточнили, что нельзя будет проехать на территории местного проезда в районе дома 10, строения 15, по улице Рубцовско-Дворцовой с 24 августа до 12 октября. Также с 26 сентября до 24 декабря там будет закрыто до двух полос, припарковаться на участке по улице Рубцовско-Дворцовой в районе дома 1/3, корпуса 2А, будет нельзя.

В такой же период одну полосу перекроют для движения на участке по улице Рубцовско-Дворцовой в районе дома 10, строения 15, по улицу Матросская Тишина.

Ранее в департаменте информировали, что с 10 сентября в городе откроются семь новых полос общественного транспорта. Благодаря этому автобусы и электробусы будут проезжать данные участки быстрее в среднем в два раза.