Концертный зал "Зарядье" проведет праздничную программу 1 октября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Концертному залу "Зарядье" исполнится пять лет, в честь этого он 1 октября проведет большую праздничную программу. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

В музыкальном марафоне примут участие ведущие исполнители и коллективы. Мероприятие начнется в 11:00. В малом зале ансамбль Pratum Integrum и солистка Людмила Фраенова исполнят сочинения французских композиторов эпохи барокко.

"В это же время в новом концертном пространстве, которое открылось год назад, начнется программа для детей "Волшебство в "Зарядье". Герои спектакля "Сказки Андерсена" в увлекательном формате познакомят юных зрителей с историей и устройством органа", – говорится в сообщении.

Посетители смогут послушать фортепианные концерты и Рапсодию на тему Паганини Сергея Рахманинова в большом зале. Солисты – Илья Папоян, Алессандро Виллалва, Владислав Хандогий, Юрий Фаворин и Алексей Мельников. Концерты начнутся в 13:00 и 16:00.

А в 18:00 в малом зале свой талант продемонстрирует джазовый квинтет Павла Тимофеева. В финале программы в 20:00 состоится масштабный гала-концерт в большом зале, к которому присоединятся звезды театра и кино, а также Московский государственный симфонический оркестр под руководством Ивана Рудина.

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