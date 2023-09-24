В Москве пройдет серия бесплатных мероприятий для молодежи

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве пройдет серия бесплатных мероприятий для молодых москвичей. В нее войдут образовательные и творческие мастер-классы, в том числе занятия по актерскому мастерству, лекции и встречи книжного клуба. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

В рамках серии бесплатных мероприятий молодых москвичей научат правильно снимать видеоролики на телефон. Помимо этого, по вечерам в рамках проекта будут проходить кинопоказы. После просмотра можно будет обсудить картины.

"Наше мультиформатное пространство пользуется большим спросом среди молодежи Москвы, поэтому мы решили сделать времяпрепровождение молодых людей у нас еще полезнее и интереснее", – рассказала руководитель проекта Маргарита Савинкина.

Ранее сообщалось, что в парке "Красная Пресня" пройдет фестиваль уличной культуры и искусства "Plekhanoff Open XVI × НаРайоне". Москвичей ждут спортивные турниры, мастер-классы по хип-хипопу, дансхоллу и авторской хореографии.